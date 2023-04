Inter: “Forza Rom, siamo con te. Ieri negati i valori del calcio” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche l’Inter ha preso posizione dopo i cori razzisti nei confronti di Lukaku che si sono sentiti Ieri sera durante la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Il club nerazzurro ha voluto ribadire con fermezza il suo no al razzismo “siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schIeriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto Ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter”. Il sostegno dell’Inter a Lukaku “Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche l’ha preso posizione dopo i cori razzisti nei confronti di Lukaku che si sono sentitisera durante la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Il club nerazzurro ha voluto ribadire con fermezza il suo no al razzismo “fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Ile lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche dichiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto vistosera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-”. Il sostegno dell’a Lukaku “Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, ...

