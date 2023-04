Inter, comunicato in difesa di Lukaku: «Compatti contro il razzismo!» (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’Inter prende posizione e si schiera dalla parte di Romelu Lukaku dopo i gravissimi episodi di razzismo sul finale di partita di Juventus-Inter in Coppa Italia. IL comunicato – “Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo Compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter. Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’prende posizione e si schiera dalla parte di Romeludopo i gravissimi episodi di razzismo sul finale di partita di Juventus-in Coppa Italia. IL– “Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamoil razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-. Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu, come il mondo del calcio sta facendo da più ...

