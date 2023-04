Inter, Biasin parla dei possibili allenatori per il dopo-Inzaghi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sembra essere arrivata al capolinea la storia di Inzaghi e l’Inter. L’allenatore ex-Lazio ha vinto tre trofei sulla panchina nerazzurra, riportando dopo tanti anni di distanza l’Inter agli ottavi e ai quarti di Champions, ma deludenti sono stati i risultati in campionato. Lo scorso anno, si è vista farsi soffiare lo scudetto dopo quasi due L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sembra essere arrivata al capolinea la storia die l’. L’allenatore ex-Lazio ha vinto tre trofei sulla panchina nerazzurra, riportandotanti anni di distanza l’agli ottavi e ai quarti di Champions, ma deludenti sono stati i risultati in campionato. Lo scorso anno, si è vista farsi soffiare lo scudettoquasi due L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Biasin: «Attacanti Inter poco precisi, ma Inzaghi ha gestito bene» - - hostatolaJuve : @Paladino70 Io uno come Biasin non lo bloccherò mai, è troppo bello leggeri i commenti dei suoi Follower dopo una s… - internewsit : Biasin: «Juventus-Inter, contano i fatti: non abituiamoci al razzismo» - - BW5maggio : #JuventusInter #juveinter biasin #Lukaku #anala #inzaghi A tutti i lacrimatosi e vittime itertristi a voi che la ju… - surfasport : ???? BIASIN METTE A CONFRONTO LE ESULTANZE DI LUKAKU CON IL BELGIO E CON L’INTER ?? Con queste parole pubblicate in un… -