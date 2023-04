Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Cori ed espressioni razziste nei confronti di #Lukaku nel finale di #JuventusInter. La Procura Federale potrebbe ap… - Gazzetta_it : Cori razzisti a #Lukaku, il Giudice sportivo deciderà se chiedere un supplemento di indagine - internewsit : Inter -2 e indagine GdF, la Salernitana si difende: «Noi estranei...» - - gb18031985 : @domenico_caridi @ivangallo80 @MomblanOfficial Sarò ingenuo ma penso che nel proprio lavoro non ci si può far condi… - _Lorenzo_333 : @vocelaziale intanto Inter totalmente intatta da qualsiasi indagine, giustizia italianaaa -

...come verrà trattato il caso di razzismo che ha riguardato l'attaccante dell'. Potrebbe essere punita la tifoseria bianconera, oppure potrà essere chiesto alla Procura un supplemento di...... nonostante l'episodio di grave violenza in Juventus -. In passato è successo, ma restano due ...di Massa può aiutare e aggravare la situazione già refertata dalla Procura in sede di. ...In quell'occasione il Giudice sportivo, nonostante un supplemento d'richiesto dalla Procura federale, decise di non sanzionare la società sarda in alcun modo.con Lukaku contro il ...

Cori razzisti a Lukaku, il Giudice sportivo deciderà se chiedere un supplemento di indagine La Gazzetta dello Sport

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza ha effettuato, su disposizione delle procure di Roma e Tivoli, perquisizioni nelle sedi della Roma, Lazio e Salernitana nell’ambito ...(Inter News 24) LUKAKU – «Lukaku era stato già preso di mira dopo il fallo su Gatti e l’ammonizione. Non siamo in grado di dire – sarà oggetto di indagine da parte della Procura – se già si trattasse ...