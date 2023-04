Intelligenza artificiale, realtà virtuali e altalene immersive: a Roma la mostra che ti ‘catapulta’ in un universo parallelo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arriva a Roma, in via del corso 320, una mostra-evento che riesce a farci viaggiare tra i mondi immaginari di ben 32 artisti. È Palazzo Cipolla lo spazio espositivo che, tra le numerose mostre esposte dal 1999, ha deciso oggi di trasformarsi in Ipotesi Metaverso. Una riflessione sul metaverso La mostra, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, si pone l’obiettivo di coinvolgere il “fisico” e il “digitale” senza che l’uno sovrasti l’altra: un dialogo continuo tra passato e futuro. Il Presidente della Fondazione, Emmanuele Emanuele e i curatori della mostra Serena Tabacchi e Gabriele Simongini ci portano infatti a riflettere proprio sull’evoluzione dell’arte nell’era del digitale. Palazzo Cipolla Ipotesi MetaversoLa velocità con la quale l’Intelligenza ... Leggi su funweek (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arriva a, in via del corso 320, una-evento che riesce a farci viaggiare tra i mondi immaginari di ben 32 artisti. È Palazzo Cipolla lo spazio espositivo che, tra le numerose mostre esposte dal 1999, ha deciso oggi di trasformarsi in Ipotesi Metaverso. Una riflessione sul metaverso La, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, si pone l’obiettivo di coinvolgere il “fisico” e il “digitale” senza che l’uno sovrasti l’altra: un dialogo continuo tra passato e futuro. Il Presidente della Fondazione, Emmanuele Emanuele e i curatori dellaSerena Tabacchi e Gabriele Simongini ci portano infatti a riflettere proprio sull’evoluzione dell’arte nell’era del digitale. Palazzo Cipolla Ipotesi MetaversoLa velocità con la quale l’...

