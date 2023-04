Insulti razzisti a Lukaku, Infantino non ci sta: 'Inaccettabili' (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA - " Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione ". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino commenta gli Insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA - " Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione ". Così il presidente della Fifa Giannicommenta glirivolti a Romelu...

Insulti razzisti a Lukaku, Infantino non ci sta: 'Inaccettabili' ROMA - " Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione ". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino commenta gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter . " È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a ... Insulti razzisti a Lukaku, Infantino 'siamo con lui' ... lo dice Gianni Infantino, presidente della Fifa, che con una nota all'ANSA interviene sul caso degli insulti razzisti a Romelu Luaku. "E' semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti ... Inter, Lukaku: 'Sanzioni dalla Lega Serie A. Fuck razzismo'. E ora la Juve.. Inter, Lukaku: 'La storia si ripete, spero che la Lega faccia qualcosa questa volta. Fuck racism' Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo gli insulti razzisti subiti da alcuni tifosi nel corso di Juventus - Inter e pubblica sui propri profili social un breve messaggio, con due emoticon che rimpropongono l'esultanza fatta ieri sera all'... ROMA - " Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione ". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino commenta glirivolti a Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter . " È semplicemente inaccettabile vedere glirivolti dagli spettatori a ...... lo dice Gianni Infantino, presidente della Fifa, che con una nota all'ANSA interviene sul caso deglia Romelu Luaku. "E' semplicemente inaccettabile vedere gli...Inter, Lukaku: 'La storia si ripete, spero che la Lega faccia qualcosa questa volta. Fuck racism' Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo glisubiti da alcuni tifosi nel corso di Juventus - Inter e pubblica sui propri profili social un breve messaggio, con due emoticon che rimpropongono l'esultanza fatta ieri sera all'... Cuadrado ringrazia Gesù: sommerso da insulti razzisti sui social Corriere dello Sport Insulti razzisti a Lukaku, Infantino 'siamo con lui' (ANSA) - ROMA, 05 APR - "Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione": lo dice Gianni Infantino, presidente della Fifa, che con una nota all'ANSA interviene sul ... Insulti razzisti a Lukaku, Infantino non ci sta: "Inaccettabili" Così il presidente della Fifa Gianni Infantino commenta gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. "È semplicemente inaccettabile ... (ANSA) - ROMA, 05 APR - "Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione": lo dice Gianni Infantino, presidente della Fifa, che con una nota all'ANSA interviene sul ...Così il presidente della Fifa Gianni Infantino commenta gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. "È semplicemente inaccettabile ...