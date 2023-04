Insulti razzisti a Lukaku, in corso approfondimenti della Digos (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono in corso approfondimenti da parte della Digos della questura di Torino per delineare le dinamiche di quanto accaduto ieri sera all’Allianz Stadium durante la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Lo riporta l’Ansa. Durante il match l’attaccante belga Romelu Lukaku è stato vittima di Insulti razzisti. Alcuni video di questi momenti sono L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono inda partequestura di Torino per delineare le dinamiche di quanto accaduto ieri sera all’Allianz Stadium durante la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Lo riporta l’Ansa. Durante il match l’attaccante belga Romeluè stato vittima di. Alcuni video di questi momenti sono L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SBertagna : Che schifo ancora una volta, che schifo. Insulti razzisti a #Lukaku, il pugno di #Cuadrado ad #Handanovic. Solito c… - _Morik92_ : La #Juventus, con l'aiuto della Digos di Torino, identificherà e punirà il/i responsabile/i degli schifosi insulti… - marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - politic11117777 : RT @CalcioFinanza: Insulti razzisti a Lukaku, in corso approfondimenti della Digos - cicciopuz : RT @marifcinter: Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' semplicemente ina… -