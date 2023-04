Insulti e cori razzisti contro Lukaku: 'Scimmia del c…'. La vergogna di Juve - Inter (Di mercoledì 5 aprile 2023) La semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter si è chiusa con una rissa, che ha visto coinvolti i giocatori di entrambe le squadre e che si è chiusa con diverse espulsioni. Gli animi ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 aprile 2023) La semifinale d'andata di Coppa Italia trantus esi è chiusa con una rissa, che ha visto coinvolti i giocatori di entrambe le squadre e che si è chiusa con diverse espulsioni. Gli animi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Anche ieri negli stadi, a Roma e Napoli, cori razzisti, insulti, maxi risse. Ma il governo non fa nulla, si continu… - GoalItalia : 'Lukaku vittima di insulti razzisti: mi aspetto le scuse della Juve' ?? Il presidente di Roc Nation: 'Per le autori… - sportli26181512 : Insulti e #cori razzisti contro #Lukaku: 'Scimmia del c…'. La vergogna di #JuveInter: Alcuni video diffusi on line… - HeyAmicoDelSole : RT @RidTheRock: Giusto che si apra un’indagine se ci sono stati cori razzisti verso Lukaku. Come sarebbe stato giusto per i cori razzisti… - IlPunz : Stampa nazionale giustamente indignata per i cori razzisti dopo #juveinter. Qui sotto l'esultanza 'provocatoria' di… -