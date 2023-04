Insetti ed escrementi di roditori nelle cucine degli ospedali: i Nas chiudono 7 strutture (Di mercoledì 5 aprile 2023) Controlli a tappeto dei Nas dei carabinieri, d’intesa con il Ministero della Salute. Sotto la lente di ingrandimento, le mense ospedaliere di diverse regioni italiane. L’operazione ha portato alla chiusura di 7 punti cucina o sospensione dell’attività, a causa delle carenze igienico-sanitarie e strutturali. Umidità, muffe, Insetti ed escrementi di roditori: questo lo scenario che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Controlli a tappeto dei Nas dei carabinieri, d’intesa con il Ministero della Salute. Sotto la lente di ingrandimento, le menseere di diverse regioni italiane. L’operazione ha portato alla chiusura di 7 punti cucina o sospensione dell’attività, a causa delle carenze igienico-sanitarie e strutturali. Umidità, muffe,eddi: questo lo scenario che L'articolo proviene da Inews24.it.

