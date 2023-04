Infortunio Osimhen, novità dal Napoli: come sta il nigeriano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Infortunio Osimhen, il Napoli comunica le ultime novità sulle condizioni dell’attaccante nigeriano: ecco come sta Il Napoli, con un comunicato ufficiale, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor Osimhen. IL COMUNICATO – Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazione su palle inattive. Olivera ha fatto lavoro individuale in campo. Osimhen ha svolto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023), ilcomunica le ultimesulle condizioni dell’attaccante: eccosta Il, con un comunicato ufficiale, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor. IL COMUNICATO – Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazione su palle inattive. Olivera ha fatto lavoro individuale in campo.ha svolto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Filtra ottimismo su #Osimhen. Dovrebbe poter recuperare dall'infortunio in tempo per giocare l'andata di… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Infortunio per #Osimhen al rientro dalla Nazionale: c'è lesione distrattiva all'adduttore - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - RadioRossonera : 'A breve verificheremo la sua efficacia sul campo'. Il centro di ortopedia annuncia le novità sul portafortuna del… - VesuvioLive : Infortunio Osimhen, gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Si spera nel recupero lampo -