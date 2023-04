Infantino su Juventus-Inter: «Inaccettabili insulti razzisti a Lukaku!» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Infantino si scaglia contro gli episodi di razzismo verificatisi durante Juventus-Inter. Di seguito le parole del Presidente della Fifa, in difesa di Lukaku, riportate da Sky Sport 24. APPELLO – Gianni Infantino prende posizione dopo i gravi episodi di razzismo in Juventus-Inter. Così Interviene il Presidente della FIFA in difesa di Romelu Lukaku: «Non c’è posto per il razzismo e per qualsiasi forma di discriminazione. È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti a Lukaku durante la partita di Coppa Italia. Le vittime di questi abusi devono essere sostenuti e i responsabili puniti severamente da tutte le autorità. Ripeto l’appello che ho lanciato all’inizio dell’anno, affinché i tifosi si facciano sentire e mettano ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)si scaglia contro gli episodi di razzismo verificatisi durante. Di seguito le parole del Presidente della Fifa, in difesa di Lukaku, riportate da Sky Sport 24. APPELLO – Gianniprende posizione dopo i gravi episodi di razzismo in. Cosìviene il Presidente della FIFA in difesa di Romelu Lukaku: «Non c’è posto per il razzismo e per qualsiasi forma di discriminazione. È semplicemente inaccettabile vedere glirivolti a Lukaku durante la partita di Coppa Italia. Le vittime di questi abusi devono essere sostenuti e i responsabili puniti severamente da tutte le autorità. Ripeto l’appello che ho lanciato all’inizio dell’anno, affinché i tifosi si facciano sentire e mettano ...

