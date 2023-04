(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sul caso Lukaku interviene anche il presidente della Fifa Gianni. 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. È semplicemente inaccettabile vedere gli ...

Sul caso Lukaku interviene anche il presidente della Fifa Gianni. 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku, ...

Infantino: "Scene inaccettabili, bisogna mettere a tacere i razzisti" La Gazzetta dello Sport

