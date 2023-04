Infantino: «La FIFA sta con Lukaku» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli insulti razzisti piovuti dalla curva della Juventus contro Romelu Lukaku continuano a far discutere e dopo moltissime prese di posizione delle ultime ore, anche il presidente della FIFA Gianni Infantino ha voluto manifestare la sua vicinanza all’attaccante berla dell’Inter. «È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli insulti razzisti piovuti dalla curva della Juventus contro Romelucontinuano a far discutere e dopo moltissime prese di posizione delle ultime ore, anche il presidente dellaGianniha voluto manifestare la sua vicinanza all’attaccante berla dell’Inter. «È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu, attaccante dell’Inter, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

