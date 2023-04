Infantino: 'Io e la Fifa siamo con Lukaku, razzismo inaccettabile in Juve-Inter' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gianni Infantino si schiera dalla parte di Romelu Luaku. Il presidente della Fifa ha inviato una nota all'Ansa: "Nel calcio non c'è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Giannisi schiera dalla parte di Romelu Luaku. Il presidente dellaha inviato una nota all'Ansa: "Nel calcio non c'è...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - tancredipalmeri : Comunicato Fifa di Infantino su #JuveInter: “(…) Inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettator… - Agenzia_Ansa : 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione': lo dice Gianni Infantino, pr… - targa_rtarga53 : RT @tancredipalmeri: Comunicato Fifa di Infantino su #JuveInter: “(…) Inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a… - saragopizzuto : RT @marifcinter: Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' semplicemente ina… -