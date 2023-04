Infantino elogia Ceferin “per aver reso il calcio europeo un calcio fantastico”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Presidente della Fifa, Gianni, ha parlato questa mattina in occasione del Congresso Uefa a Lisbona, evidenziando che il rapporto tra l’organo di governo mondiale e l’Unione calcistica europea UEFA è significativamente migliorato. “Collaborazione: non c’è altro modo per far progredire ilin Europa e non solo. Ilunisce il mondo e dobbiamo trovare il modo migliore per lavorare insieme e pianificare i prossimi 8-10 anni, programmando il calendario internazionale Uniti siamo imbattibili“. Tra la FIFA, in particolare sotto, e la Uefa c’erano state continue dispute negli ultimi anni. Fondamentalmente si trattava della distribuzione di denaro e delle date nel calendario di gioco internazionale per le varie competizioni. Più di recente, si sono, almeno ...