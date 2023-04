(Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo glidi ieri che la curva juventina ha rivolto all’attaccante dell’Inter Romelu, il mondo del calcio si è prontamente schierato perre questo vile gesto. L’ultimo per tempo è stato Gianni, presidente della Fifa. «È semplicemente inaccettabile – ha cominciato– vedere glirivolti dagli spettatori a Romelu, attaccante dell’Inter, durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus a Torino il 4 aprile. Il presidente ha mostrato tutta la solidarietà sua e della Fifa per il giocatore. «La Fifa e il sottoscritto – ha continuato– siamo al fianco di Romelu, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Infantino condanna i tifosi juventini: «inaccettabili gli insulti razzisti a #Lukaku» Infantino: «no al #razzismo… -

... Maria Antonia Catania (difesa dall'avvocato Domenico), Antonio Ferraro (difeso dall'... In conclusione della sua requisitoria il pubblico ministro aveva chiesto per Bartolo laa 5 ...Domenico), Ferraro Antonio (difeso dall'avv. Giuseppe Milicia) Faiello Edoardo (difeso ... chiedendo laad anni cinque di reclusione per i due fratelli Fava e per Bartolo Luigi, il ...... Claudia Gnocchi (Civica Tarasconi), Boris(Piacenza Coraggiosa), Gianluca Ceccarelli (... dichiarando che 'Uno Stato che respinge e uccide i propri figli sida sé'. A Roma diverse ...