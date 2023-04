Indovina chi viene a cena? Mogi Caffè al tavolo sociale de La Serra

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Seriate. C’è un luogo speciale a Seriate. Un locale che è un esempio di architettura sostenibile ma che è anche un ristorante pizzeria e allo stesso tempo uno spazio di cultura, intrattenimento e una palestra formativa per persone svantaggiate. Speciale davvero, no? Si tratta de La– il Locale Cordiale impresaS.r.l. che, come dichiara nel proprio statuto, con l’attività di ristorazione promuove azioni di solidarietàe culturale attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, accompagnandole lungo un percorso di autonomia e professionalizzazione: un laboratorio pratico per chi si affaccia al mondo della ristorazione. A oggi più del 30% del personale de Laè costituito da persone con disabilità o in cura in comunità terapeutiche, richiedenti asilo, Neet e donne con fragilità. In ...