India | polizia arresta 5 uomini accusati di sacrificio umano

Nuova Deli, 5 apr. (Adnkronos) - La polizia Indiana ha arrestato cinque uomini accusati di aver condotto un sacrificio umano, quasi quattro anni dopo la scoperta del corpo decapitato di una donna in un tempio indù. Shanti Shaw, 64 anni, era stata uccisa e decapitata con un machete nel 2019 dopo aver visitato il tempio di Guwahati, una città nel remoto nord-est dell'India. La polizia non aveva fatto progressi nel caso fino a quando il corpo di Shaw non è stato finalmente identificato a gennaio, dando il via a una nuova indagine attraverso la quale è stato possibile identificare diversi colpevoli, alcuni dei quali ancora latitanti. "I cinque hanno pianificato l'uccisione della donna", ha detto il commissario di polizia

