Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Scaroni: «#DeLaurentiis col Napoli ha creato un valore incredibile» Il presidente del Milan: «Nessuna previsione… - ex_novo_ : Incredibile come De Laurentiis continui a parlare di modello Thatcher, evidentemente non ha la minima cognizione dell'argomento che tratta. - gigidaco : RT @redazioneiene: È un anno incredibile per il Napoli, non però per Pino la mascotte che non può più entrare allo stadio. Cerchiamo di aiu… - redazioneiene : È un anno incredibile per il Napoli, non però per Pino la mascotte che non può più entrare allo stadio. Cerchiamo d… -

Il Napoli ha un valore È un giocattolo della famiglia De, per cui non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo. Il Bari Va venduto fin quando non cambiamo la legge, se la ...... "Sono d'accordo al 95% con quanto detto da De. Io vengo da un mondo in cui giudico le persone dai risultati e De Laurentiss col Napoli ha creato un valore. Poi farò un ...'Io sono abituato a giudicare le persone dai risultati e Deha fatto qualcosa di ... Intorno a questo c'è un dibattito. Ieri assistevo a questa presentazione al CONI, con la legge ...

Incredibile De Laurentiis: "Mi hanno offerto 2,5 miliardi per il Napoli" Corriere dello Sport

Io vengo da un mondo in cui giudico le persone dai risultati e De Laurentiis col Napoli ha creato un valore incredibile. Poi farò un commento su quel 5% in riferimento ai fondi... Milan Elliott si è ..."Sono d'accordo al 95% con quanto detto da De Laurentiis. Io vengo da un mondo in cui giudico le persone dai risultati e De Laurentiss col Napoli ha creato un valore incredibile. Poi farò un commento ...