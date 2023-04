Incoronazione Re Carlo III, svelato invito ufficiale alla cerimonia del 6 maggio (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'Incoronazione di re Carlo III avverrà il prossimo 6 maggio nell'abbazia di Westminster a Londra, a distanza di otto mesi dalla ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'di reIII avverrà il prossimo 6nell'abbazia di Westminster a Londra, a distanza di otto mesi d...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lindawhippet : RT @C1Corrado: Gli mandiamo qualcosa a Carlo per la sua incoronazione? Un mazzo di fiori? Una cornice della Thun? - Sfrenest : RT @C1Corrado: Gli mandiamo qualcosa a Carlo per la sua incoronazione? Un mazzo di fiori? Una cornice della Thun? - infoitcultura : L'invito all'incoronazione diffuso da Carlo e Camilla (con omaggio nascosto a Elisabetta) - infoitcultura : Incoronazione Re Carlo III: il party segreto, nuovi dettagli, invito - infoitcultura : Camilla dopo l'incoronazione sarà «regina» e non «regina consorte» (come da desiderio di re Carlo) -