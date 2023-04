Incoronazione | Carlo punisce Kate Middleton e Harry | svelati invito e paggetti

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Fervono i preparativi per l’die nel giro di poche ore Buckingham Palace ha presentato il biglietto per l’ufficiale e l’elenco dei. Da questi dettagli emergono alcune interessanti verità sulle dinamiche della Famiglia Reale. Il Re privilegia sotto ogni punto di vista Camilla Parker Bowles. La sua dolce metà ha ottenuto quello che forse lei stessa non si aspettava: i suoi nipoti, figli dei suoi figli, elevati sullo stesso piano dei Royal Baby. D’altro canto, il Sovrano protegge la sua discendenza e offre a George, futuro Re d’Inghilterra, un ruolo privilegiato. Ma non si fa problemi a sbarazzarsi die Meghan Markle e a maltrattare, favorendo il marito della presunta amante di ...

, chi sono i paggetti. Come detto, l'immagine ha lanciato la presentazione degli 8 paggi previsti all '. "I Paggi d'Onore del Re saranno Sua Altezza Reale il Principe ......parker bowles 1 La moglie di reIII non è più regina consorte ma diventa regina Camilla. Il titolo, come si attendeva, viene ora attribuito in modo formale negli inviti per l'...Elisabetta II eIII hanno incassato oltre un miliardo di sterline dalla gestione di terreni e proprietà immobiliari. La denuncia arriva dal Guardian , che a un mese dall'del nuovo re - in ...

Il padre è da poco stato nominato Lord in Waiting del re, quindi non sorprende che uno dei figli (gli altri sono Alexander e Iris) sia stato scelto per l'incoronazione ... di una cugina di secondo ...A partire dall'incoronazione, quindi, l'ex donna più odiata d'Inghilterra sarà solo «Queen Camilla», senza quell'aggettivo superfluo, «consorte», che a Carlo non è mai andato giù fino in fondo. Si ...