Incidenti stradali | Salvini | “Per i casi più gravi ci vuole la revoca a vita della patente”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Chi reitera “comportamenti imprudenti” al volante dovrebbe essere punito con la: a dirlo è il ministro dei Trasporti Matteo, che propone misure più severe rispetto alla sospensione del documento di guida. “Non basta – ha dichiarato – per quello che mi riguarda, tu lanon la vedi più perché errare è umano ma perseverare, in questi, è mortale”. Nel 2022, ha ricordato il leader leghista, sono morte 3.120 persone in, molti avvenuti nel fine settimana: “Una quota di imprudenza c’è, la maggioranza però è dovuta alla distrazione, spesso legata all’uso del telefonino mentre si guida”. Già in passatoaveva ipotizzato laa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Guido48464964 : @intuslegens Peccato non abbiano parlato anche di tutti i morti e paralizzati dagli incidenti stradali, lavorativi,… - TgrRaiFVG : Sempre più incidenti stradali causati dal telefonino alla guida e dall'alcol. #IoSeguoTgr - Agenparl : #triesteguidasicura: incidenti stradali, alcol e sostanze stupefacenti - - MrBronsonTweet : @Uni91070952 Già....la verità è sempre manipolata. Potrebbero vantarsi una 'diminuzione di incidenti stradali da ma… - newsbiella : Osservatorio provinciale di Biella sugli incidenti stradali: la distrazione alla guida tra le maggiori cause -

... una delle eccellenze della Polizia di Stato su cui vengono investite grandi risorse in tema di sicurezza e nuove sfide per ridurre gli". Il prefetto Giannini ha evidenziato come "...... non forniscono il servizio, a discapito questo dei lavoratori stranieri i quali, come molte volte è anche accaduto, sono morti ininvestiti da auto mentre a piedi o in bici si ...I vigili urbani d'Italia sono destinati in primis alla viabilità, agli, controllo licenze esercizi e abusi edilizi e tutte la faccende comunali. Per quanto riguarda i fatti in ...

Incidenti stradali: un morto e un ferito grave nel Cosentino Agenzia ANSA

Incidente stradale questa mattina alla zona industriale di Agrigento, in contrada San Benedetto. A scontrarsi frontalmente un furgone Ford Transit e una Peugeot 208. Il conducente del furgone è ...La polstrada ha richiesto lo svolgimento di esami ematici nei confronti del 19enne, per verificarne lo stato psicofisico al momento dell’incidente. Nei suoi confronti sarà aperto un fascicolo ...