(Di mercoledì 5 aprile 2023) Undi 28 anni, fanese, è mortoda unain uno stabilimento produttivo a(Pesaro Urbino). É accaduto stamattina, in un sito industriale nella zona di via Papiria. Sul ...

Un operaio di 28 anni, fanese, è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano (Pesaro Urbino). É accaduto stamattina, in un sito industriale nella zona di via Papiria.

Incidenti lavoro: operaio muore schiacciato da pressa a Fano - Cronaca Agenzia ANSA

(ANSA) - FANO, 05 APR - Un operaio di 28 anni, fanese, è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano (Pesaro Urbino). É accaduto stamattina, in un sito industriale nella zona ...Erano le 7.15 di oggi, mercoledì 5 aprile, orario in cui le direttrici della provincia iniziano a essere affollate da pendolari diretti sul posto di lavoro e camion ... comunale di Gavardo.