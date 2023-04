Incidente sul raccordo Avellino-Salerno: 4 feriti e traffico in tilt (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quattro persone sono rimaste ferite dopo un tamponamento che ha coinvolto due auto e un furgone sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. L’Incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17:00, all’interno della galleria Monte Pergola, nel territorio del comune Irpino di Solofra, in direzione Avellino. Incidente sul raccordo Avellino-Salerno: 4 feriti Sulla dinamica sono in corso accertamenti. E’ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quattro persone sono rimaste ferite dopo un tamponamento che ha coinvolto due auto e un furgone sulautostradale. L’è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17:00, all’interno della galleria Monte Pergola, nel territorio del comune Irpino di Solofra, in direzionesul: 4Sulla dinamica sono in corso accertamenti. E’ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

