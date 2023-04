Incidente sul lavoro | Giacomo Cesaretti muore a Fano a 26 anni | i terribili numeri delle morti bianche nel 2023

(Di mercoledì 5 aprile 2023)sulè rimasto schiacciato da una pressa all’interna dell’azienda in cui lavorava. La tragedia è avvenuta nella Polver di, una piccola aziende con una trentina di dipendenti. Opera prevalentemente nel settore della verniciatura in conto terzi di particolari metallici per svariati utilizzi. Lecontinuano a crescere nelsula 26Un’altra vittima sul luogo del, l’ennesima e questa volta è anche davvero giovane. Si tratta di, 26, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset,… - LaVeritaWeb : Dopo il nostro articolo si muove anche la politica. «Dal 2012 l’ente previdenziale non paga tre mesi di assegni spe… - francobus100 : Codroipo. Incidente sul lavoro, operai schiacciati all'interno di un camion: entrambi sono in ospedale - vocidicitta : Nuovo articolo: Codroipo: incidente sul lavoro, operai schiacciati all’interno di un camion - MarcellaDAngel6 : RT @artedipulire: Un operaio di 65 anni è morto oggi, martedì 4aprile, in provincia di Roma. Il drammatico incidente sul lavoro è avvenuto… -

Sono volatacofano e con la testa ho rotto il parabrezza. Nell'impatto, fortissimo, si sono fratturate diverse vertebre, con la conseguenza di una tetraplegia". Quindi, "non insegno più, faccio ...2008, il silenzioCrashgate di Singapore Ecclestone ha poi tolto il velo anche sui retroscena del celebre'pilotato' causato da Nelsinho Piquet a Singapore nel 2008 , in una intervista ...lavoro a LentateSeveso: grave 57enne di Figino Serenza In particolare l'infortunio si è verificato all'interno dell'azienda Ods Finiture in via Per Mariano a LentateSeveso ...

Incidente sul lavoro a Fano: Giacomo Cesaretti muore schiacciato a 26 anni il Resto del Carlino

Paolo Zandonatti, 58enne di Laives, era ricoverato all’ospedale di Trento dal giorno della sua caduta con gli sci. Sconcerto e tristezza fra gli amici dello Sci Club di Laives. Il sindaco Bianchi: «Pe ...Il giudice per l'udienza preliminare ha respinto la richiesta di patteggiamento per l'uomo che lo scorso primo ottobre ha causato l'incidente sul Grande Raccordo Anulare in cui ha perso la vita il ...