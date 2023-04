(Di mercoledì 5 aprile 2023) Due persone sono rimaste seriamente ferite in unsulaccaduto oggi, a(Udine), nella zona della ex polveriera: sono state colpite e parzialmente schiacciate nell'abitacolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset,… - LaVeritaWeb : Dopo il nostro articolo si muove anche la politica. «Dal 2012 l’ente previdenziale non paga tre mesi di assegni spe… - gpisilli : RT @SkyTG24: Incidente sul lavoro a Fano, morto 28enne schiacciato da un carrello - SkyTG24 : Incidente sul lavoro a Fano, morto 28enne schiacciato da un carrello - Ansa_Fvg : Incidente sul lavoro a Codroipo, due operai feriti. Peso travolge camion, trasportati in ospedale con elisoccorso… -

Due persone sono rimaste seriamente ferite in unlavoro accaduto oggi, a Codroipo (Udine), nella zona della ex polveriera: sono state colpite e parzialmente schiacciate nell'abitacolo del camion in cui si trovavano da un pesante ...I Carabinieri di CasalecchioReno (Bologna) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea nei confronti di V. Q., 43enne ...... giustamente, una certa propensione alle vittorie a tavolino rispetto a quelle ottenutecampo . ... All'Inter viene però assegnata la vittoria a tavolino per 2 - 0 per l'occorso a Marini. ...

Incidente sul lavoro a Fano: Giacomo Cesaretti muore schiacciato a 26 anni il Resto del Carlino

(ANSA) - CODROIPO, 05 APR - Due persone sono rimaste seriamente ferite in un incidente sul lavoro accaduto oggi, a Codroipo (Udine), nella zona della ex polveriera: sono state colpite e parzialmente ...Intorno alle 08.30 una vettura e un camion si sono scontrate per cause ancora da accertare. Una persona è rimasta ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della ...