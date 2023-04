Incidente a Roma, brutto scontro sulla Colombo: coinvolto un TAXI, “abbattuto” un paletto (FOTO)) (Di mercoledì 5 aprile 2023) brutto Incidente a Roma pochi minuti fa sulla Via Cristoforo Colombo. Due le auto coinvolte, tra cui un TAXI. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.45 di oggi, mercoledì 5 aprile 2023. L’impatto tra i veicoli, in una dinamica da appurare chiaramente, è avvenuto in corrispondenza dell’obelisco in direzione del laghetto dell’Eur. L’impatto tra i mezzi è stato piuttosto violento considerando che le macchine sono ferme sulla carreggiata rivolte verso la direzione opposta. Non è chiaro se vi siano feriti o meno. Attesi sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia Locale di Roma Capitale. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023)pochi minuti faVia Cristoforo. Due le auto coinvolte, tra cui un. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.45 di oggi, mercoledì 5 aprile 2023. L’impatto tra i veicoli, in una dinamica da appurare chiaramente, è avvenuto in corrispondenza dell’obelisco in direzione del laghetto dell’Eur. L’impatto tra i mezzi è stato piuttosto violento considerando che le macchine sono fermecarreggiata rivolte verso la direzione opposta. Non è chiaro se vi siano feriti o meno. Attesi sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia Locale diCapitale. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

