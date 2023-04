Inchiesta Lazio, avvocato Gentile: “Non siamo come la Juventus, nostre plusvalenze modestissime” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Questa è la coda di tutte le altre indagini dello stesso tipo a partire da quella della Procura di Torino e delle altre procure. Si dice che la Salernitana avrebbe sovrafatturato il valore di questi calciatori, e la Lazio avrebbe emesso fatture false inserendole nel bilancio. Abbiamo consegnato tutta la documentazione richiesta, relativa a queste fatture e ai calciatori coinvolti, i contratti, quelli federali e privati, i mezzi di pagamento e le rendicontazioni della stanza di compensazione della Lega che dimostrano quello che è stato pagato, quando e a chi. Il pagamento delle somme è assolutamente indiscutibile. Aspettiamo che la Finanza mandi il rapporto alla procura e poi andremo dal pm a spiegare”. L’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, ha parlato così a La Presse delle indagini con tanto di perquisizioni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Questa è la coda di tutte le altre indagini dello stesso tipo a partire da quella della Procura di Torino e delle altre procure. Si dice che la Salernitana avrebbe sovrafatturato il valore di questi calciatori, e laavrebbe emesso fatture false inserendole nel bilancio. Abbiamo consegnato tutta la documentazione richiesta, relativa a queste fatture e ai calciatori coinvolti, i contratti, quelli federali e privati, i mezzi di pagamento e le rendicontazioni della stanza di compensazione della Lega che dimostrano quello che è stato pagato, quando e a chi. Il pagamento delle somme è assolutamente indiscutibile. Aspettiamo che la Finanza mandi il rapporto alla procura e poi andremo dal pm a spiegare”. L’della, Gian Michele, ha parlato così a La Presse delle indagini con tanto di perquisizioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Inchiesta #Lazio, Claudio #Lotito non perquisito per via dell'immunità da senatore: non gli sono stati sequestrati… - Gazzetta_it : Terremoto su Roma e Lazio: indagati i Friedkin, Pallotta, Lotito e Tare - sportface2016 : +++Inchiesta Procura di Tivoli, #Lazio: indagati il presidente Claudio #Lotito, il direttore sportivo Igli #Tare e altri dirigenti+++#SerieA - paoloigna1 : Inchiesta su #Roma e #Lazio per iper valutazione calciatori - joseseiperme : RT @sportface2016: Inchiesta #Lazio, Claudio #Lotito non perquisito per via dell'immunità da senatore: non gli sono stati sequestrati pc e… -