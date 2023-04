Inchiesta calciomercato Roma: indagati i Friedkin, Pallotta, Baldissoni e il club (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Ci sono anche Thomas Dan Friedkin e Ryan Patrick Friedkin, James Pallotta e Mauro Baldissoni tra gli indagati dell’Inchiesta della procura di Roma relativa alle operazioni di calciomercato e in particolare alla compravendita di alcuni calciatori. Nell’ambito del procedimento i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro presso gli uffici della As Roma per operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021. Le accuse per i dieci indagati, tra i quali la stessa società, sono a vario titolo e a seconda delle posizioni quelle di false fatturazioni e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Ci sono anche Thomas Dane Ryan Patrick, Jamese Maurotra glidell’della procura direlativa alle operazioni die in particolare alla compravendita di alcuni calciatori. Nell’ambito del procedimento i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro presso gli uffici della Asper operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021. Le accuse per i dieci, tra i quali la stessa società, sono a vario titolo e a seconda delle posizioni quelle di false fatturazioni e ...

