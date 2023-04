Inchiesta calciomercato Lazio, indagati Lotito e Tare (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il dirigente sportivo Igli Tare sono tra gli indagati di un’Inchiesta della procura di Tivoli per operazioni di calciomercato tra Lazio e Salernitana tra il 2017 e il 2021. Gli altri indagati sono Marco Moschini, Marco Cavaliere, Luciano Corradi, Ugo Marchetti e Angelo Mariano Fabiani. La Guardia di Finanza disposizione della Procura di Tivoli, ha eseguito perquisizioni presso le sedi della Lazio e della Salernitana. Le indagini in corso, di cui è titolare la Procura di Tivoli, competente sul luogo dove ha sede legale la Lazio, “non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica di cui vi è stata notizia sugli organi di informazione – si spiega in una nota ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il presidente dellaClaudioe il dirigente sportivo Iglisono tra glidi un’della procura di Tivoli per operazioni ditrae Salernitana tra il 2017 e il 2021. Gli altrisono Marco Moschini, Marco Cavaliere, Luciano Corradi, Ugo Marchetti e Angelo Mariano Fabiani. La Guardia di Finanza disposizione della Procura di Tivoli, ha eseguito perquisizioni presso le sedi dellae della Salernitana. Le indagini in corso, di cui è titolare la Procura di Tivoli, competente sul luogo dove ha sede legale la, “non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica di cui vi è stata notizia sugli organi di informazione – si spiega in una nota ...

