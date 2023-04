Incentivi auto - Il governo apre a una rimodulazione dellecobonus

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Rispondendo a un'interrogazione dell'on. Roberto Morassut (Pd) a proposito delle iniziative che ilintende mettere in campo per favorire la transizione ecologica, il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso ha avanzato l'ipotesi di una possibiledegliattualmente disponibili per l'acquisto dia basse emissioni. Urso ha sottolineato come "la risposta del mercato ai contributi sia stata eterogenea, con glidestinati allecon motore endotermico utilizzati in breve tempo, mentre quelli per l'elettrico puro non hanno avuto un buon riscontro: nel 2022 sono rimaste inutilizzate risorse per 127 milioni di euro". Anche per quanto riguarda il 2023, ha proseguito il ministro, "i 150 milioni destinati all'acquisto di vetture ...