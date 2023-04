In viaggio con 600 chili di ferro: 3 denunce per traffico e smaltimento illecito di rifiuti (FOTO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Trasportavano illegalmente in un furgone materiale ferroso. La Polizia locale di Roma Capitale ha denunciato i due uomini che si trovavano a bordo del mezzo per reati ambientali, mentre il titolare della ditta che aveva incaricato i due di smaltire quel materiale è stato denunciato per traffico e smaltimento illecito di rifiuti. Gli agenti hanno poi proceduto anche a sequestrare il carico e il furgone. Il Nad ha scoperto lo smaltimento illecito di rifiuti Nell’ambito dei controlli sul territorio, mirati al contrasto del trasporto e smaltimento illegale di rifiuti, effettuati dalla Polizia di Roma Capitale, è stato fermato da una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro), in zona XI° Municipio, un autocarro che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Trasportavano illegalmente in un furgone materialeso. La Polizia locale di Roma Capitale ha denunciato i due uomini che si trovavano a bordo del mezzo per reati ambientali, mentre il titolare della ditta che aveva incaricato i due di smaltire quel materiale è stato denunciato perdi. Gli agenti hanno poi proceduto anche a sequestrare il carico e il furgone. Il Nad ha scoperto lodiNell’ambito dei controlli sul territorio, mirati al contrasto del trasporto eillegale di, effettuati dalla Polizia di Roma Capitale, è stato fermato da una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro), in zona XI° Municipio, un autocarro che ...

