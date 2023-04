“In terapia intensiva al San Raffaele”. Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Brutta notizia su Silvio Berlusconi. Le condizioni di salute dell’ex presidente del Consiglio sarebbero peggiorate, infatti è stato ricoverato in ospedale a Milano e la situazione sarebbe tutta in divenire. Infatti, stando a quanto scritto da alcuni siti come Leggo e il Corriere della Sera, sarebbe attualmente nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica. Solamente pochi giorni fa erano state disposte le sue dimissioni dal nosocomio San Raffaele, ma ora c’è stato un improvviso cambiamento del suo stato clinico. Secondo quanto rivelato in queste ore, i medici hanno disposto per Silvio Berlusconi il ricovero in rianimazione. C’è grande apprensione quindi per le sue condizioni di salute. Ovviamente c’è attesa per scoprire la motivazione di questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Brutta notizia su. Le condizioni di salute dell’ex presidente del Consiglio sarebbero peggiorate, infatti è statoin ospedale a Milano e la situazione sarebbe tutta in divenire. Infatti, stando a quanto scritto da alcuni siti come Leggo e il Corriere della Sera, sarebbe attualmente nel reparto dicardiochirurgica. Solamente pochi giorni fa erano state disposte le sue dimissioni dal nosocomio San, ma ora c’è stato un improvviso cambiamento del suo stato clinico. Secondo quanto rivelato in queste ore, i medici hanno disposto peril ricovero in rianimazione. C’è grande apprensione quindi per le sue condizioni di salute. Ovviamente c’è attesa per scoprire la motivazione di questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - ilfoglio_it : ??Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffael… - Leleprox : RT @ultimora_pol: ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - deltasierra22 : Buon pranzo a tutti -