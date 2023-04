In Spagna c’è vita a sinistra (o almeno pare): la ministra del Lavoro molla Podemos e nasce l’alleanza rossoverde Sumar. Le proposte: meno ore di lavoro, limite agli affitti, aumento del salario minimo (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Oggi faccio un passo avanti. Voglio essere la prima presidente donna del Paese”. Con queste parole la ministra del lavoro, Yolanda Díaz, ha concluso uno degli eventi politici più attesi negli ultimi mesi: la presentazione del suo movimento, Sumar, dopo un processo di ascolto che l’ha portata, insieme ai suoi collaboratori, a percorrere diverse località delle 17 comunità autonome della Spagna. All’evento hanno partecipato più di 5mila persone secondo gli organizzatori. Díaz ha svelato la sua candidatura solo alla fine di un discorso di circa 50 minuti, interrotta diverse volte da un pubblico euforico che intonava tra un applauso e l’altro un coro unanime: “Presidenta, presidenta”. Le porte del centro sportivo Magariños, nel quartiere centrale di Madrid, aprivano alle 11.30. Un’ora prima dell’inizio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Oggi faccio un passo avanti. Voglio essere la prima presidente donna del Paese”. Con queste parole ladel, Yolanda Díaz, ha concluso uno degli eventi politici più attesi negli ultimi mesi: la presentazione del suo movimento,, dopo un processo di ascolto che l’ha portata, insieme ai suoi collaboratori, a percorrere diverse località delle 17 comunità autonome della. All’evento hanno partecipato più di 5mila persone secondo gli organizzatori. Díaz ha svelato la sua candidatura solo alla fine di un discorso di circa 50 minuti, interrotta diverse volte da un pubblico euforico che intonava tra un applauso e l’altro un coro unanime: “Presidenta, presidenta”. Le porte del centro sportivo Magariños, nel quartiere centrale di Madrid, aprivano alle 11.30. Un’ora prima dell’inizio, ...

fattoquotidiano : In Spagna c'è vita a sinistra (o almeno pare): la ministra del Lavoro molla Podemos e nasce l'alleanza rossoverde S…

