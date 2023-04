In morte di Kurt Cobain e Layne Staley: aprile è il mese più nero della storia del grunge | Memories (Di mercoledì 5 aprile 2023) Kurt Cobain e Layne Staley hanno tante cose in comune, per fortuna e purtroppo. Nella fortuna, hanno donato alla musica la loro voce, dando un senso alla decade dei ’90 che probabilmente senza il loro contributo sarebbero rimasti piatti, legati a pochissimi altri nomi. Nel “purtroppo”, hanno in comune il 5 aprile, il giorno della loro morte. Entrambi frontman, entrambi tormentati. I Nirvana e gli Alice In Chains, che non hanno bisogno di presentazioni. Era il 5 aprile 1994. Kurt, 27 anni, aveva già fatto preoccupare Courtney Love e l’opinione pubblica dopo quel tentato suicidio a Roma e dopo quel 18 marzo, quando dopo una lite con la moglie si chiuse nel bagno con una pistola. A seguito di quell’episodio il 27enne accettò di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)hanno tante cose in comune, per fortuna e purtroppo. Nella fortuna, hanno donato alla musica la loro voce, dando un senso alla decade dei ’90 che probabilmente senza il loro contributo sarebbero rimasti piatti, legati a pochissimi altri nomi. Nel “purtroppo”, hanno in comune il 5, il giornoloro. Entrambi frontman, entrambi tormentati. I Nirvana e gli Alice In Chains, che non hanno bisogno di presentazioni. Era il 51994., 27 anni, aveva già fatto preoccupare Courtney Love e l’opinione pubblica dopo quel tentato suicidio a Roma e dopo quel 18 marzo, quando dopo una lite con la moglie si chiuse nel bagno con una pistola. A seguito di quell’episodio il 27enne accettò di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _loopa__ : Stefano Nazzi il prossimo Indagini lo potresti fare sulla morte di Kurt Cobain? Grazie ????? - Methamorphose30 : RT @MissLemon79: Oggi sono passati 29 anni dalla morte di Kurt Cobain, 29 fottutissimi anni che ci hanno privato di un genio. Come può esse… - panapp : @disappunto Chiedo scusa, non volevo essere importuno. È il XXIX anniversario dalla morte di Kurt Cobain, è da stam… - fred57912 : RT @MissLemon79: Oggi sono passati 29 anni dalla morte di Kurt Cobain, 29 fottutissimi anni che ci hanno privato di un genio. Come può esse… - MissLemon79 : Oggi sono passati 29 anni dalla morte di Kurt Cobain, 29 fottutissimi anni che ci hanno privato di un genio. Come p… -