In Italia 11mila morti l' anno da super batteri | esperti ' agire subito'

Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in Italia ogni anno si stimano 11mila decessi e 36mila in Ue. Ed entro il 2050 potrebbero esserci 10 milioni di morti ogni anno nel mondo a causa dell'antimicrobico-resistenza (Amr). Medici, specialisti, addetti ai lavori e aziende farmaceutiche hanno fatto il punto a Roma in occasione del V Forum Amr organizzato da Farmindustria. "agire subito", è il monito arrivato dagli interventi. "Prevenzione, nuove terapie e uso corretto dei farmaci. Sono le tre direttrici da seguire per affrontare insieme la pandemia silente dell'antimicrobico-resistenza, una minaccia per l'intera umanità che va affrontata insieme alle Istituzioni e al mondo sanitario"

