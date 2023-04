In Iran altre studentesse rimaste intossicate a scuola (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sette studentesse sono state portate in ospedale dopo avere inalato gas tossico in una scuola della città di Qom, a sud di Teheran. Lo fa sapere Hrana, l'agenzia degli attivisti dei diritti umani ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Settesono state portate in ospedale dopo avere inalato gas tossico in unadella città di Qom, a sud di Teheran. Lo fa sapere Hrana, l'agenzia degli attivisti dei diritti umani ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrobargagna : La moneta ufficiale sarà sostenuta dall'oro e da altre materie prime. Ci sarà un periodo di prova, cioè la commerci… - paolaup2 : @patriziasen Trovate uno spazio quotidiano anche per l'#Iran #lineanotte non abbassiamo la guardia e non lasciamo s… - dellandro58 : @DSpartanetz @Uni91070952 Infatti, oltre alla Cina e alla Russia, anche l'India e l'Iran hanno eliminato il dollaro… - la_staxy : RT @DalilaAdrower: @giuslillo @LaBombetta76 Giuseppe, dimentichi che siamo uno Stato laico. Non siamo l'Iran o l'Afghanistan. La religione… - Enricoares : @CristinaMolendi Vergogna spero che i giovani iraniani esplodano e caccino questi retrogradi teocratici ,come aveva… -