In giro a Pozzuoli con armi pericolose: hanno 14 e 15 anni (Di mercoledì 5 aprile 2023) In giro a Pozzuoli con armi pericolose. Li hanno fermati ad un controllo e perquisiti. Avevano due sfollagente, uno modificato In giro con armi pericolose a Pozzuoli. hanno 15 e 14 anni e sono studenti incensurati. Il fatto è avvenuto in un pomeriggio di inizio settimana. I due erano a bordo di uno scooter in via Capuano a Pozzuoli e i militari li hanno fermati per un controllo. I due si sono mostrati molto nervosi e l'atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire il controllo. Li perquisiscono e li trovano in possesso di due sfollagente telescopici in metallo. Una delle due era modificato con una lama da 7 centimetri ...

