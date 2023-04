In giacca e cravatta, sorpreso a fotografare le serrature delle porte: paura tra i condomini in periferia di Roma (Di mercoledì 5 aprile 2023) Girovagava sulle scale del palazzo in pieno giorno, in giacca e cravatta, fotografando le serrature delle abitazioni: attraverso le telecamere interne di un edificio del quartiere di Mezzocammino, a sud di Roma, i condomini hanno notato lo strano comportamento di un giovane, del quale è perfettamente visibile il volto. Il video è poi rimbalzato su diverse chat dei residenti della zona, preoccupati dalla possibilità che possa trattarsi di un ladro alle prese con lo “studio” di un colpo da compiere magari in futuro. Possibile che stesse ipotizzando nuovi metodi per duplicare le chiavi o per scassinare le porte. Chi ha diffuso per primo le immagini ha precisato: “Ho controllato le registrazioni perché mi hanno anche citofonato, non aspettavo nessuno e quindi non ho aperto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Girovagava sulle scale del palazzo in pieno giorno, in, fotografando leabitazioni: attraverso le telecamere interne di un edificio del quartiere di Mezzocammino, a sud di, ihanno notato lo strano comportamento di un giovane, del quale è perfettamente visibile il volto. Il video è poi rimbalzato su diverse chat dei residenti della zona, preoccupati dalla possibilità che possa trattarsi di un ladro alle prese con lo “studio” di un colpo da compiere magari in futuro. Possibile che stesse ipotizzando nuovi metodi per duplicare le chiavi o per scassinare le. Chi ha diffuso per primo le immagini ha precisato: “Ho controllato le registrazioni perché mi hanno anche citofonato, non aspettavo nessuno e quindi non ho aperto ...

