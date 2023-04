In futuro tutto cambierà, il lavoro diventerà sempre più SMART (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid L’intelligenza artificiale, la stampa 3D, la produzione sostenibile efficiente in termini di risorse e la robotica influenzeranno il modo in cui attualmente produciamo, gestiamo e ripariamo prodotti e forniamo servizi. Gli ultimi due hanno il potenziale per creare posti di lavoro nei settori dell’architettura e dell’ingegneria, a seguito della forte domanda di sistemi di produzione automatizzati avanzati. Il World Economic Forum ha intervistato alcuni esponenti di spicco delle risorse umane, e circa il 44% ha indicato le nuove tecnologie che consentono il lavoro a distanza, lo spazio di co-working e la teleconferenza come il principale motore del cambiamento. Allo stesso tempo, i progressi nella tecnologia mobile e cloud che consentono l’accesso remoto e istantaneo sono stati individuati come il motivo più importante del cambiamento, ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid L’intelligenza artificiale, la stampa 3D, la produzione sostenibile efficiente in termini di risorse e la robotica influenzeranno il modo in cui attualmente produciamo, gestiamo e ripariamo prodotti e forniamo servizi. Gli ultimi due hanno il potenziale per creare posti dinei settori dell’architettura e dell’ingegneria, a seguito della forte domanda di sistemi di produzione automatizzati avanzati. Il World Economic Forum ha intervistato alcuni esponenti di spicco delle risorse umane, e circa il 44% ha indicato le nuove tecnologie che consentono ila distanza, lo spazio di co-working e la teleconferenza come il principale motore del cambiamento. Allo stesso tempo, i progressi nella tecnologia mobile e cloud che consentono l’accesso remoto e istantaneo sono stati individuati come il motivo più importante del cambiamento, ...

