In casa con armi e 164 documenti falsi | 38enne in carcere

Oltre 160 documenti falsificati, tra i quali carte di identità parzialmente compilate e in bianco, patenti di guida, codici fiscali e tessere sanitarie, insieme ad uno zaino contenente una pistola Beretta calibro 7,65, carica e con matricola abrasa, 28 cartucce calibro 9 Luger e 42 cartucce 7.65, sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri a casal di Principe (Caserta) durante una perquisizione effettuata a casa di un 38enne del posto, che è finito in carcere. L'operazione è partita dopo che i carabinieri della compagnia di casal di Principe hanno controllato in strada, in via Macario, l'auto del 38enne, che era stata segnalata come vettura sospetta da un cittadino. Nell'abitacolo i militari hanno rinvenuto un ...

