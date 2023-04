Impresa Modena | travolge il Roeselare in trasferta e conquista la Coppa Cev

(Di mercoledì 5 aprile 2023)arricchisce la sua prestigiosa bacheca con il 42° trofeo della sua storia, il 14° in Europa.straordinaria della Valsa Group che questa sera in Belgio contro ilhato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MODENA CONQUISTA LA CEV CUP! ?????? Super impresa degli uomini di coach Andrea Giani che dopo aver perso 3-0 in casa… - Mora20La : Dopo le ultime prestazioni deludenti Modena si rialza e batte il Roeselare 3-0 vincendo anche il golden set e porta… - Frances54642013 : RT @Eurosport_IT: La Valsa Group Modena conquista la CEV Cup con un'impresa epica! ?????????? ?? Andata: 0-3 ?? Ritorno: 0-4 #EurosportVOLLE… - PaoloG06496951 : RT @Eurosport_IT: MODENA CONQUISTA LA CEV CUP! ?????? Super impresa degli uomini di coach Andrea Giani che dopo aver perso 3-0 in casa la gar… - marcatwett : RT @Eurosport_IT: MODENA CONQUISTA LA CEV CUP! ?????? Super impresa degli uomini di coach Andrea Giani che dopo aver perso 3-0 in casa la gar… -

arricchisce la sua prestigiosa bacheca con il 42° trofeo della sua storia, il 14° in Europa.straordinaria della Valsa Group che questa sera in Belgio contro il Roeselare ha conquistato ...

Impresa Modena, rimonta e vince la coppa Cev La Stampa

Roeselare (Belgio), 5 aprile 2023 – Una Modena infinita compie l’impresa a Roeselare, vince al golden set e mette in bacheca la CEV Cup a 15 anni dall’ultimo trionfo europeo. Modena inizia il match ...ROESELARE (BELGIO)- Grande impresa della Valsa Modena che sul campo del Knack Roeselare non aveva alternative, dopo il pesante 0-3 subito all’andata: doveva vincere in tre o quattro set e giocarsi poi ...