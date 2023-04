Impignorabilità pensioni 1000 euro | istruzioni Inps sui nuovi limiti

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Con l’approvazione del Decreto Aiuti bis è entrata in vigore un nuova soglia di. E’ state rivisto il vecchio limite sul pignoramento, e ora l’ha fornito nuovee chiarimenti con la circolare numero 38 del 3 aprile. Più in dettaglio, il decreto in questione ha modificato il limite di, sostituendo il settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile. Con il nuovo tetto viene previsto che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di ...