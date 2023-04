Immobile fa visita alla scuola di Alessio | suo piccolo tifoso scomparso a 6 anni

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ciroè tornato a Sezze (Latina), in occasione dell’inaugurazione della palestra dell’Istituto comprensivo Valerio Flacco,frequentata daCipolla,all’età di 6a causa di un male incurabile. Poco più di un anno fa, l’attaccante della Lazio si era già recato nel comune pontino per andare a trovare il bambino che, affetto da una malattia dal giorno della sua nascita, è sempre stato suo grande, realizzando il suo sogno di scattare una fotografia insieme.è tornato ieri nelladelper incontrare la famiglia, i docenti e i compagni di classe del, nei giorni in cui la palestra dellaè stata intitolata ...

