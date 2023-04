Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Donald Trump è stato arrestato a New York. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti un ex presidente si trova a far fronte a una situazione simile. È accusato di 34 reati scaturiti dai pagamenti a due donne e un uomo per tacere delle sue relazioni extraconiugali e di un presunto figlio segreto. The Donald si è presentato in tribunale con un collegio di difesa di cui fanno parte due ex procuratori federali: Susan Necheles e Todd Blanche. Subito dopo l'arresto il giudice Juan Merchan gli ha contestato le accuse a suo carico, tra cui quella di cospirazione. E lui si è dichiarato «non colpevole».