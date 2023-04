Ilary Blasi non vuole mantenimento da Totti ma figli e villa | è scontro legale

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Francesconon hanno raggiunto un accordo nell'udienza segreta che si è tenuta la scorsa settimana. I motivi sono principalmente due:e casa. Entrambi hanno presentato domanda di affidamento congiunto dei tre ragazzi, ma la conduttrice dell'Isola dei Famosi vorrebbe itutti per sè e laall'Eur rifiutando l'assegno disarebbe furioso all'idea che l'ex moglie ci viva con Bastian Muller, il suo nuovo compagno. Ormai i due non si nascondono più e l'imprenditore tedesco sembra aver instaurato un ottimo rapporto con idell'ex Capitano della Roma. Di recente è stato paparazzato intento a giocare con Isabel che lo scorso 10 marzo ha compiuto 7 anni....

Tra le ultime notizie di gossip di oggi 5 aprile 2023 troviamo l'ultima punata della guerra in tribunale trae Totti e le curve bollenti di Oriana Marzoli e Francesca Agnati . Ecco quindi ...Commenta per primonon vuole essere mantenuta dall'ex marito. La conduttrice di Mediaset, nella causa di separazione da Francesco Totti, non ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma i cosiddetti 'alimenti'...... dopo l'udienza di venerdì 31 marzo, ci sarebbe la villa all'Eur L'accordo non si troverebbe neppure per i figli: chi sarà il genitore con cui i tre dovranno trascorrere più temponon ...

Ilary Blasi non avrebbe chiesto gli 'alimenti' all'ex marito Totti. Non ci sarebbe alcuna richiesta di un assegno di mantenimento tra le istanze presentate dalla conduttrice 41enne al giudice del ...