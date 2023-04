Ilary Blasi, continua lo scontro in Tribunale con Totti: le ultime novità (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilary Blasi e Francesco Totti non stanno di certo attraversando un divorzio semplice e consensuale. I due, infatti, continuano a scontrarsi in Tribunale per le questioni più spinose: case, figli, Rolex e borsette. Le istanze sono state consegnate da entrambi al Tribunale di Roma lo scorso 31 marzo, vediamo le ultime novità. Le richieste di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023)e Francesconon stanno di certo attraversando un divorzio semplice e consensuale. I due, infatti,no a scontrarsi inper le questioni più spinose: case, figli, Rolex e borsette. Le istanze sono state consegnate da entrambi aldi Roma lo scorso 31 marzo, vediamo le. Le richieste di L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlashNewsItalia : Flash News Ita: Totti e Ilary Blasi, lei non vuole gli “alimenti' ... - romaforever_it : Totti-Blasi: Ilary non vuole assegno di mantenimento, ma non cede sui figli e sulla villa dell'Eur… - ineffablecris : necessito che ilary blasi condividerà questa foto photoshoppata con 'barbie is everything, he's just ken' - angiuoniluigi : RT @fanpage: Continuano i diverbi legali tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la separazione - ilovegossip5 : RT @repubblica: Ilary Blasi non vuole l'assegno di mantenimento da Francesco Totti: è scontro sulla villa all'Eur e i figli [a cura della r… -