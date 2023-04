Il suo umore Berlusconi | il fratello Paolo esce dall' ospedale | nuovi timori?

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancheha fatto visita alSilvio. Il leader di Forza Italia è ricoverato al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Il Cavaliere avrebbe accusato sintomi riconducibili a una polmonite. Al momento è "stazionario ma vigile". "È stabile - conferma il- è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo? Il nostro è buono". Gli unici che hanno accesso al reparto dove l'ex premier è ricoverato sono infatti i familiari. Tra questi tutti i figli, ile la moglie Marta Fascina. Dei figli è stata avvistata solo Marina, uscitacon la sua auto. Mentre tra gli azzurri non è mancata Licia Ronzulli. Intanto Alberto Zangrillo, suo medico curante, non ha diffuso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ??? 'È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono'. Cosi Paolo #Berlusconi, ha detto ai giornalisti usce… - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: Paolo Berlusconi dopo la visita in ospedale al fratello Silvio: 'È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono… - Kalmha : RT @dariodangelo91: ?????? Paolo #Berlusconi sulle condizioni del fratello #Silvio: 'È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono'… - occhio_notizie : Gli unici ad avere accesso alla stanza dell'ex premier sono i familiari. Intanto il fratello dichiara:'Silvio è una… - Enza94546421 : RT @Agenzia_Ansa: Paolo Berlusconi dopo la visita in ospedale al fratello Silvio: 'È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono… -

'IlIl nostro è buono'.IlIl nostro è buono', ha detto il fratello Paolo uscendo dal San Raffaele. Per il fondatore degli azzurri si tratta del secondo ricovero in pochissimo tempo. 'Non era stato risolto un ...Nelle ore in cui ilcapogruppo al Senato si allinea a quello della Camera nel mettere in guardia dai rischi del Pnrr, Matteo Salvini è difrizzante. Il decreto Ponte sullo Stretto è approdato in Gazzetta ...

Berlusconi ricoverato in rianimazione: ultime notizie in diretta. Marta ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo ha detto il fratello Paolo, uscendo dall'ospedale San Raffaele, dopo aver visitato il leader di Fi ricoverato in terapia intensiva. "Il suo umore Il nostro è buono", ha aggiunto.Nelle ore in cui il suo capogruppo al Senato si allinea a quello della Camera nel mettere in guardia dai rischi del Pnrr, Matteo Salvini è di umore frizzante. Il decreto Ponte sullo Stretto è ...