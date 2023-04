Il sindaco Manfredi sulla festa scudetto | «La Prefettura decide sull’affluenza»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ormai manca poco, sembra essere soltanto una formalità: la città di Napoli si prepara a festeggiare unoche manca ormai da troppo tempo. È dagli anni in cui Maradona ammaliava la città partenopea con le sue incredibili giocate che il Napoli non lo vince. L’obiettivo è sempre più probabile e i cittadini non sono più scaramantici come all’inizio della stagione sull’argomento. Sicuramente, decine di migliaia di napoletani scenderanno a Piazza Plebiscito, simbolo di Napoli per festeggiare, se vittoria sarà. Sull’argomento ha parlato ildi Napoli, Gaetanodurante dell’inaugurazione della mostra su Picasso al Mann «l’affluenza di Piazza Plebiscito sarà stabilita dallaper l’evento di. Il tema è capire cosa la Questura e ladi Napoli ...