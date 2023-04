Il segreto del Napoli di Spalletti: lo ha svelato De Laurentiis (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis al Coni ha parlato del nuovo corso della società e della squadra del Napoli affidata a Luciano Spalletti. Il Napoli durante l’estate del 2022 ha effettuato una profonda rivoluzione, dando l’addio a grandi calciatori: Ospina, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly, tra gli altri. Sembrava la fine di un ciclo di alto livello, un ridimensionamento completo anche in virtù del taglio degli stipendi. Invece dal punto di vista dei risultati è arrivato un miglioramento. Lo scudetto non è ancora vinto, ma ci sono 16 punti di vantaggio a 16 giornate dalla fine. Inoltre in Champions League il Napoli è approdato per la prima volta nella storia ai quarti di finale, ed ha la possibilità di giocarsi l’accesso alle semifinali nel doppio confronto con il Milan. “Siamo riusciti a fare bene il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aurelio Deal Coni ha parlato del nuovo corso della società e della squadra delaffidata a Luciano. Ildurante l’estate del 2022 ha effettuato una profonda rivoluzione, dando l’addio a grandi calciatori: Ospina, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly, tra gli altri. Sembrava la fine di un ciclo di alto livello, un ridimensionamento completo anche in virtù del taglio degli stipendi. Invece dal punto di vista dei risultati è arrivato un miglioramento. Lo scudetto non è ancora vinto, ma ci sono 16 punti di vantaggio a 16 giornate dalla fine. Inoltre in Champions League ilè approdato per la prima volta nella storia ai quarti di finale, ed ha la possibilità di giocarsi l’accesso alle semifinali nel doppio confronto con il Milan. “Siamo riusciti a fare bene il ...

